Ascolti Tv 26 luglio 2023, nel Preserale oltre 3,4 milioni per Reazione a Catena

Ascolti Tv 26 luglio 2023, in prima serata su Rai1 Tuesday Club – Il talismano della felicità ha conquistato una media di 1.611.000 spettatori pari al 12%. Su Canale 5 la serie Signora Volpe 1.420.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.144.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine Summer 826.000 spettatori con il 7.1% (presentazione: 805.000 – 5.2%). Su Rai3 Nel Secolo Breve ha raccolto davanti al video 665.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 910.000 spettatori con l’8.7% di share. Su La7 Atlantide Files ha registrato 303.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 430.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Metti La Nonna in Freezer ha raccolto 394.000 spettatori con il 2.9%. Sul 20 Skin Trade – Merce Umana segna 489.000 spettatori e il 3.5%. Su Rai4 Becky registra 261.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Un Amore all’Altezza ha ottenuto 296.000 spettatori con il 2.1%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.867.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.229.000 spettatori con share del 14.5%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 729.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 NCIS 1.081.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.569.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Controcorrente 627.000 individui all’ascolto (4.2%) e 690.000 spettatori (4.5%). Su La7 In Onda 1.116.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Hotel 263.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la replica di Cash or Trash 341.000 spettatori con il 2.2%.

Nel Preserale Reazione a Catena 3.415.000 spettatori (28%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.741.000 spettatori (15.7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 12:19

