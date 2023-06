Ascolti Tv 21 giugno 2023, Reazione a Catena al 25,5% e 3 milioni di spettatori

Ascolti Tv mercoledì 21 giugno 2023, in prima serata su Rai1 “Il faro dei ricordi” ha conquistato una media di 1.962.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 la serie New Amsterdam 1.324.000 e 8.7%. Su Rai2 la nuova stagione di Delitti in Paradiso 1.131.000 (6.8%). Su Italia1 Sherlock Holmes 753.000 pari al 5.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.976.000 con il 14%. Su Rete4 Zona Bianca 760.000 (6.4%). Su La7 Atlantide Storie di uomini e di mondi 450.000 e 3.8%. Su Tv8 la replica di Name that Tune Indovina la Canzone 300.000 (2.1%). Sul Nove LBA Playoff, 364.000 (2.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 2.974.000 con il 18.7%, Techetechetè 2.862.000 con il 16.8%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.915.000 pari al 25.5%. Su Canale5 Caduta Libera 1.986.000 (18.1%).

Al pomeriggio va forte La Vita in Diretta 1.894.000 con il 25.2%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 11:48

