Ascolti Tv 1 giugno 2019, lo sport fa bene alla Rai: 5,7 milioni per la Champions, 3,4 milioni per il Giro

Ascolti Tv di sabato 1 giugno 2019. Su Rai1 la finale di Champions League Tottenham-Liverpool è stata vista da una media di circa 5,7 milioni di spettatori pari al 27,2% di share. In seconda serata commenti e approfondimenti con Paola Ferrari e Paolo Rossi 11,7%. Su Canale 5 Guardia del Corpo 1,9 milioni e 9,7%.

Su Rete4 Il Segreto 6,4%, Una Vita 6%. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie 6,1%, a seguire Bull 6,1%. Su Italia 1 Una Vita da Gatto 4,5%. Su Rai3 Che ci faccio Qui 3.5%. Su La7 la serie Little Murders 2,5%. Sul Nove Sirene 1,9%. Su Tv8 Bride Wars La mia miglior nemica 1,4%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 14,7%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 7,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 5,1%. Nel Preserale Caduta Libera su Canale 5 fa il 22,4%. Nel pomeriggio il Giro d’Italia all’arrivo 3,4 milioni e 27,3% (Processo alla tappa 16%). Domenica 2 Giugno 2019, 11:32

