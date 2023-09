Ascolti Tv 13 settembre 2023, Maria Corleone supera Battisti. Bene Vespa con la premier Meloni

di Marco Castoro

Ascolti tv mercoledì 13 settembre 2023, in prima serata su Rai1 "Lucio per amico. Ricordando Battisti" è stato seguito da una media di 2.263.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 la fiction Maria Corleone 2.753.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 Il Respiro della Libertà 700.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Interstellar 796.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.541.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% (presentazione di 11 minuti: 1.348.000 -7.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro 917.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 The Eagle 576.000 spettatori con share del 3.4%. Su Tv8 la replica di Name That Tune 335.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove I pinguini di Mister Popper 238.000 spettatori con l’1.4%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti con ospite la premier Giorgia Meloni 3.878.000 spettatori con il 21.5%. A seguire Affari Tuoi raccoglie 3.404.000 spettatori con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.710.000 share del 14.3%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 743.000 con il 3.9%. Su Italia1 NCIS 1.360.000 con il 7.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.203.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.712.000 (9%). Su Rete4 Stasera Italia 888.000 (4.8%) e 1.016.000 (5.4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.416.000 (7.5%). Su Tv8 il game show 100% Italia 447.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics Stai sul Pezzo 539.000 con il 2.9%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.834.000 spettatori (26.9%).

Nel daytime su Rai1 Uno Mattina 853.000 con il 20.6%. La prima parte di Storie Italiane 726.000 con il 18.9%. La seconda parte 754.000 e 16.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.604.000 con il 17.5%. La Volta Buona 1.363.000 spettatori con l’11.8%, nella presentazione di 20 minuti, e 1.275.000 spettatori con il 13.2% dalle 14.39 alle 16. Il Paradiso delle Signore 1.428.000 spettatori con il 17.2%. La Vita Diretta 1.345.000 spettatori con il 17.8%, nella presentazione dalle 17.05 alle 17.26, e 1.548.000 spettatori con il 18.7% dalle 17.26 alle 18.48. Su Canale5 Beautiful 2.527.000 spettatori con il 20.5%. Terra Amara 2.769.000 con il 24.1% di share. A seguire Uomini e Donne 2.596.000 con il 26.9% (finale di 9 minuti: 2.244.000 – 25.3%). Il daytime di Grande Fratello 2.023.000 (23.6%). La Promessa 1.804.000 con il 22.5%. Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, 1.216.000 spettatori con il 16%, nella prima parte dalle 16.55 alle 17.41, e a 1.147.000 spettatori con il 14.2% nella seconda parte dalle 17.45 alle 18.23 (Saluti: 1.090.000 – 12.2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite Giorgia Meloni è stato seguito da una media di 714.000 spettatori con il 10.9% di share.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 11:05

