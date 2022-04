Ascolti Tv 13 aprile 2022: Migliori Nemici 12,2%, Ultima fermata 11,8%, Chi l'ha visto? 11,2%, Le Iene 9,2%

Ascolti del 13 aprile 2022. In prima serata su Rai1 Migliori Nemici 2.331.000 spettatori di media pari al 12,2% di share. Su Canale 5 Ultima Fermata 1.750.000 (11,8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.099.000 (11,2%). Su Italia 1 Le Iene 1.268.000 (9,2%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 769.000 (4,8%). Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar2: 929.000 (4,7%). Su La7 Atlantide 701.000 (4,6%). Su Tv8 Speravo de Morì prima 271.000 (1,3%). Sul Nove Snitch L’Infiltrato 381.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.606.000 (20%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.520.000 (15,3%). Su Italia1 NCIS 1.418.000 (6,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.136.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.578.000 (6,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.722.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.059.000 (4,7%) e 954.000 (4,1%). Su Rai2 Tg2 Post 901.000 (3,9%). Su Tv8 Guess my Age 331.000 (1,5%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 323.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.111.000 (24,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.322.000 (20,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 585.000 (7,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 377.000 (10,6%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 334.000 (2,8%) e Paradise 143.000 (2,4%). Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 619.000 (7,8%). Su Italia1 Miracle Workers Oregon Trail 347.000 (8,1%) e 218.000 (6,7%). Su Rete4 Il Comandante e la Cicogna 137.000 (3,2%).

Nel daytime, oltre ai programmi già consolidati negli ascolti, da segnalare la buona crescita della fascia del mattino di Rai2 con Radio2 Social Club 271.000 (5,3) e Tg2 Italia 232.000 (5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA