The O.C., la rivelazione dei produttori (dopo 17 anni): «La morte di Marissa? Abbiamo sbagliato»

di Redazione web

The O.C. è stata una delle serie tv più famose, più seguite e più di successo dei primi anni 2000. Le vicende di quattro adolescenti e delle loro famiglie che si intrecciano nella cittadina di Orange County, California hanno appassionato il mondo intero e, poi, la storia d'amore tra Ryan e Marissa ha fatto gioire e piangere i fan della serie televisiva. Fan che hanno pianto soprattutto quando Marissa Cooper (interpretata da Mischa Barton), alla fine della terza stagione muore in un incidente stradale. Ora, dopo 17 anni da quella puntata, tornano a parlare (pentiti), l'ideatore Josh Schwartz e la produttrice esecutiva Stephanie Savage.

A grande richiesta torna su Italia 1 la prima stagione di «The O.C.»

The O.C., la reunion casuale di Seth e Summer: Adam Brody e Rachel Bilson insieme in aeroporto

Rachel Bilson, la Summer di "O.C.": «Ho perso il lavoro perché ho parlato di sesso»

Le parole degli autori

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair America, i produttori di O.C. hanno parlato della scomparsa di Marissa Cooper dalla serie. Josh Schwartz ha detto: «È qualcosa di cui ci pentiamo e, ripensandoci, avremmo potuto trovare una soluzione diversa. All'epoca non vedevamo un percorso alternativo, motivo per il quale avevamo intrapreso quella strada. Ma ovviamente, col senno di poi, c'erano molti altri modi in cui avremmo potuto allontanare il personaggio dalla serie i quali avrebbero comunque permesso a quel personaggio di tornare». Inoltre, Stephanie Savage ha aggiunto che i produttori avevano forti pressioni da parte della rete che voleva che venisse eliminato uno dei personaggi principali per aumentare il dramma all'interno della serie. Schwartz ha, poi, continuato dicendo: «Facendo morire in quel modo Marissa, non ci sembrò di aver servito e rispettato il pubblico come abbiamo sempre voluto fare. A quel punto, ci siamo pentiti immediatamente».

Le dichiarazioni di Mischa Barton

Quando Mischa Barton interpretava Marissa Cooper stava combattendo con problemi relativi ad alcol e droga e proprio per questo motivo aveva bisogno di una pausa dal set. In un'intervista del 2021 rilasciata a E! Online, l'attrice spiegò: «Sembrava la cosa migliore per me e per la mia salute.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA