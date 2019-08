The O.C., la reunion casuale di Seth e Summer: Adam Brody e Rachel Bilson insieme in aeroporto

Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia: «Eri uno scricciolo cazzuto, nulla sarà come prima»​

Mercoledì 14 Agosto 2019, 22:00

La loro storia d'amore aveva fatto sognare milioni di adolescenti in tutto il mondo. Alzi la mano chi, tra i fan di T., non abbia seguito con trasporto la relazione tra. Dodici anni dopo aver condiviso insieme l'esperienza sul set, gli attorisi sono ritrovati casualmente all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York., 38 anni, stava viaggiando da New York a Los Angeles e, prima di imbarcarsi, si è imbattuta proprio nel collega con cui ha recitato nella serie tv che li ha fatti diventare famosi a livello mondiale. Prima del successo con uno dei teen-drama più apprezzati di sempre, i due attori erano stati davvero insieme nella vita, dal 2003 al 2006. L'incontro è stato l'occasione per scattare un selfie, risultato essere poi molto apprezzato dai fan dell'attrice, che nel 2017 si è lasciata con il collega Hayden Christensen dopo dieci anni d'amore e una figlia che oggi ha cinque anni., invece, è felicemente sposato con Leighton Meester, l'attrice divenuta famosa col ruolo di Blair in Gossip Girl.A far impazzire i fan è stato anche l'hashtag #CaliforniaHereWeCome, l'inizio del ritornello del brano dei Phantom Planet, diventato famoso proprio per essere stato la sigla di The O.C.