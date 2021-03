Dapprima fu un best seller letterario poi un caso cinematografico. Nel 1978, Christiane Vera Felscherinow, nota come Christiane F. raccontò ai giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck, la sua triste storia fatta di eroina e prostituzione giovanile nell'area vicina alla stazione della metro di Berlino, Bahnhof Zoo, che diede il titolo alle due opere Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino; un racconto autobiografico, che descrive con particolare realismo la vita della minorenne Christiane, caduta nel vortice della tossicodipendenza insieme al suo gruppo di amici nella Berlino Ovest. Nel 1981 ne fu tratto il film Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, con la regia di Uli Edel e la colonna sonora di David Bowie. Nel 2021, a 40 anni di distanza, Amazon ne ha tratto una serie tv di 8 episodi, rendendo attuale quella storia accaduta prima della caduta del Muro.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: il cast

Il cast è formato da un gruppo di giovani talenti del cinema tedesco ed austriaco che interpretano i sei ragazzi adolescenti dello Zoo di Berlino e include gli esordienti Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi, Jeremias Meyer e Bruno Alexander.

A loro si uniscono l'attrice berlinese Angelina Häntsch nel ruolo di Karin, la madre di Christiane F., Sebastian Urzendowsky, già visto nella serie Babylon Berlin, nei panni di Robert, il papà di Christiane, Hildegard Schmahl nei panni della nonna di Babsi, Anni, Valerie Koch, che ha lavorato in The Voices diretta da Marjapi Satrapi, nel ruolo della madre di Stella, Nati. E ancora Nik Xhelilaj nei panni di Dijan, Heiner Hardt nel ruolo di papà di Benno, Horst, Tom Gronau nel ruolo di Matze e Mai Duong Kieu nei panni di Lamai.

Come nel film originale la colonna sonora aveva un ruolo fondamentale, proprio perché tutto il gruppo di amici di Christiane F. passava le notti nei club, così anche per l'adattamento seriale Amazon ha creato la soundtrack in collaborazione con David Bowie Estate, Robot Koch e Michael Kadelbach.

