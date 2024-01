Sanremo 2024: Mr. Rain torna sul palco con "Due altalene": «Il brano è l’eredità di "Supereroi"»

In occasione della 64esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, il palco dell'Ariston vedrà le esibizioni di nuovi artisti, giovani cantanti e colossi del passato che hanno scritto la storia della musica italiana. Dal 6 al 10 febbraio saranno diversi gli artisti che faranno ritorno al festival, come Mr. Rain uno dei protagonisti indiscussi della scorsa kermesse, amatissimo dal grande pubblico per il brano "Supereroi". Il concorrente in gara si esibirà con una nuova canzone intitolata "Due altalene".

Sanremo, Mr. Rain: «Dopo Supereroi, travolto dalle storie degli altri» Sanremo, quali saranno i duetti? «Geolier con Gigi D'Alessio, Mannoia e Gabbani, Emma con Bresh». Le prime indiscrezioni

Angelina Mango porta ‘La noia’ a Sanremo: «Sul palco mi piace essere musica anche col corpo»

Il brano in gara

Il brano con cui si esibirà Mattia Balardi, di 32 anni e in arte Mr. Rain, al Festival di Sanremo 2024 ha al centro una storia emotivamente forte, quella di un padre che perde i due figli ancora bambini. "Due altalene" è il brano che lui stesso ha considerato eredità del primo, "Supereroi" che gli ha portato tanto successo e notorietà.

Foto da Ufficio Stampa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA