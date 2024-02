Naike Rivelli minaccia di "invadere" Sanremo col trattore con Ornella Muti: «Amadeus e Fiorello hanno risposto così? Mi vergogno per loro»

Potrebbe scoppiare il caos a Sanremo 2024 grazie ad un intervento di Naike Rivelli sulla protesta dei trattori che in questi giorni stiamo vedendo praticamente un po' in tutta Italia. Ebbene, in netta polemica con Amadeus e soprattutto con Fiorello, la figlia di Ornella Muti è intervenuta su Instagram minacciando di "invadere" Sanremo con i trattori.





La reazione di Fiorello e Amadeus alla notizia sui trattori a Sanremo 2024: l'ironia e la battuta su Al Bano Carrisi

Il commento di Naike Rivelli

A quanto pare Naike Rivelli non ha particolarmente apprezzato la risposta data da Fiorello in merito allo sciopero dei trattori e ha deciso di chiarire cosa ne pensa al riguardo. Ma cosa starà mai succedendo? E cosa potrebbe accadere davvero durante le serate del Festival?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA