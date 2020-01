Gabbani e...viceversa: «Niente più scimmie e balli, a Sanremo mi metto a nudo»

di Rita Vecchio

Giovedì 23 Gennaio 2020, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre in controtendenza. È l’effetto sorpresa, signori. C’eravamo abituati ai tormentoni danzerecci: "Amen", nel 2016 e "Occidentali’s Karma", l’anno dopo. Con tanto di figurante travestito da. Ora, prepariamoci ad ascoltarlo nella sua dimensione più emozionale. Il brano in gara è "Viceversa", delicata ballad scritta con Gino Pacifico. Sarà anche il titolo del nuovo disco in uscita il 14 febbraio per BMG in due edizioni (e in due colori, giallo e blu). Per la serie, sempre e comunque “vi stupirò”. E che il 37enne cantautore toscano lo farà, c’è da scommetterci.«Prontissimo. E contento di tornarci con un brano spontaneo. È una canzone che amo cantare, ancora di più con l’orchestra. È più intima, svela un aspetto di me che il pubblico del Festival non conosce. Diciamo che sarò meno danzereccio».«Nulla. Sarò io con il mio alter ego. Ovvero, io e solo io».«Nella prima ero forse incosciente. Nella seconda, volevo dimostrare qualcosa. Oggi, sento soltanto la necessità di fare musica. Senza sovrastrutture: credo nella genuinità di Viceversa. Senza ansia da podio».«Collaborazione non invadente. Persona umanamente e professionalmente eccezionale. Gino è stato tipo psicoterapeuta».«Il disco è molto mio. Lui ne ha ottimizzato la scrittura, ne ha lucidato il testo. Mi ha fatto da motivatore (ride, ndr): tutto quello che scrivevo, gli piaceva. Anche in Bomba pacifista è stato così: canzone “visionaria”, con l’ossimoro già nel titolo».«È la rivoluzione che il singolo e la società potrebbero fare per trasformare le debolezze in punti di forza».«Sono la stessa cosa. È la mia sensibilità. Debolezza e punto di forza insieme».«Sì, in un dialogo surreale (ride, ndr). Per dire che è tutto relativo. Che si parte dalla propria verità. Filo conduttore è il ping pong tra la percezione di se stessi e la collettività. I ritmi incalzanti non mancano, ma resta un disco introspettivo. E dell’essere italiani, rifletto sulla propensione che hanno a tirare fregature ma anche a riceverle».«Cantando di “soprappensiero” mi è venuto in mente Morgan (era un brano con i Bluvertigo). Ho molta stima di lui. Lo sa che è in una mia canzone. Gliela farò ascoltare».«L’Italiano di Toto Cutugno. È del 1983, ma la sento vicina. Ha avuto lo stesso successo nazional popolare di Occidentali’s Karma. Leggero, ma che nasconde una bella analisi di retaggi culturali e di atteggiamenti dell’essere italiani. Sarò senza ospiti, anche qui».«L’artista è libero di scrivere quello che vuole, l’ascoltatore è libero di ascoltare quello che vuole. Sbagliato andare a prendere il passato in un Festival della canzone. Arte è tale solo perché libera».