Sanremo, Anna Falchi difende Amadeus: «Non ha sbagliato, quelle frasi non erano sessiste»

Anna Falchi prende le difese di Amadeus nella polemica ormai infinita che riguarda le dichiarazioni considerate sessiste del prossimo conduttore del Festival di Sanremo su Francesca Sofia Novello ("La fidanzata di Valentino Rossi sempre un passo indietro a lui”), compagna appunto del grande campione mondiale di motociclismo.

«Per me Amadeus non ha sbagliato, è stato certamente inopportuno nel modo in cui si è espresso ma le sue frasi sulla Novello non mi sono apparse sessiste. Io sono da sempre dalla parte delle donne ma credo sinceramente che si stia esagerando. Non ha senso questa caccia alle streghe».



Domani su Leggo l'intervista integrale a Anna Falchi. Martedì 21 Gennaio 2020, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA