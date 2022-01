Sanremo 2022, da Fedez solidarietà per Gianni Morandi: «Io posso capirti»

«Forse sono l’unico che può capirti»: con tono ironico, Fedez mostra massima solidarietà a Gianni Morandi, riammesso in gara a Sanremo 2022, dopo il rischio eliminazione per aver spoilerato alcuni frammenti della sua canzone. Un errore che lo stesso rapper ha commesso lo scorso anno con la sua “Chiamami per nome”, in gara al Festival in coppia con Francesca Michielin.

Sanremo 2022, Gianni Morandi resta in gara dopo la pubblicazione della canzone. La Rai: «Errore dovuto al tutore»

Sanremo 2022, Gianni Morandi chiede scusa: «Questa volta l’ho fatta grossa, sono imbranato. Ho sbagliato»



Accerchiato da una cornice rosa, un coniglietto e la scritta “Baby”, Fedez commenta ironicamente l’accaduto con storie Instagram: «So che Gianni Morandi sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante il festival, Amadeus mi conosce, con me può stare tranquillo! mi offro volontario!»

