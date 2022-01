Sanremo 2022, Gianni Morandi chiede scusa: «Questa volta l’ho fatta grossa, sono imbranato. Ho sbagliato»

Mea culpa di Gianni Morandi per aver inserito su Facebook involontariamente il brano in gara a Sanremo 2022. Il cantante «affranto» usa di nuovo i social, forse per l'ultima volta, per dichiarare pubblicamente le proprie responsabilità «Questa volta l’ho fatta grossa. Sono proprio un imbranato» e chiedere scusa alla Rai, alla casa discografica, a Jovanotti e a tutto lo staff.

«Questa volta l’ho fatta grossa - scrive Morandi nel post -. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva gia visto. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto. Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna».

