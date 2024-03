Shakira, concerto a sorpresa a New York davanti a 40mila fan: «Ho la pelle d'oca. Grazie lupi, siete pazzeschi»

di Redazione web

Shakira ha tenuto un concerto a sorpresa per i suoi fan di New York per presentare il suo nuovo album "Las Mujeres Ya No Lloran" disponibile in tutto il mondo dal 22 marzo scorso. La cantante colombiana si è esibita a Times Square con uno spettacolo davvero incredibile che ha lasciato senza fiato le oltre 40mila persone presenti. La popstar ha, poi, pubblicato diverse foto e il video del concerto sul proprio profilo Instagram. Shakira si è esibita con uno dei suoi brani storici "Hips Dont't Lie" e, poi, con quelli nuovi: “Te Felicito”, “Punteria”, “Cómo Dónde y Cúando” e “Bzrp Music Session Vol. 53”.

Il concerto a sorpresa

Shakira si è esibita a New York, più precisamente a Times Square per presentare il suo ultimo lavoro discografico e quando è salita sul palco ha salutato così i suoi fan: «Hola New York! Uao, è fantastico, assolutamente folle. Incredibile essere qui». Durante lo spettacolo ha, poi, aggiunto: «Grazie mille per tutto l’amore che mi avete dato durante questa settimana in cui ho promosso l’uscita del mio nuovo album "Las Mujeres Ya No Lloran" e grazie, grazie, grazie per essere venuti oggi».

Qualche giorno fa, Shakira è stata ospite a Verissimo e aveva spiegato: «Ora che sono molto più serena, non vedo l'ora di tornare a esibirsi per i miei fan che mi sono sempre stati vicini».

Il post Instagram di Shakira

Shakira ha pubblicato su Instagram diverse foto e video in merito al suo concerto a New York e ha scritto: «Che festa a Times Square, 40mila di voi.

