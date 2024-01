Sangiovanni, lo sfogo contro gli hater: «Siete patetici, la gente soffre per colpa vostra»

di Cristina Siciliano

Sangiovanni, o Giovanni Pietro Damian che dir si voglia, ha iniziato a fare musica fuori dalla sua cameretta a sedici anni, fino ad arrivare ad Amici e nella televisione delle case italiane con Sanremo 2022. In questi giorni, il cantante sta lavorando costantemente per il suo ritorno sul palco del Teatro dell'Ariston. Tuttavia, nei giorni scorsi, Sangiovanni ha annunciato che duetterà con la cantante Aitana. Una scelta che non è piaciuta a molti suoi fan tant'è che il cantante ha subito numerose offeseda parte di alcuni hater sui social. Proprio per questo moltivo, l'ex allievo di Amici non ha scelto la strada del silenzio bensì ha dato vita ad un lungo sfogo sul suo profilo X.

Lo sfogo di Sangiovanni

«Ma come ca**o state ad andare a commentare i post di un'artista che non centra niente? - ha sottolineato Sangiovanni su X -.

Il cantante ha aggiunto: «Siete fot***amente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Siete dei frustrati e basta. Tutti geni ed esperti ma poi siete dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com'è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione. Ma andatevene a fa***lo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 15:02

