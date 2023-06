Marco Masini: «Felice del bagaglio di questi 30 anni». Ora in tour da solo e con Giorgio Panariello

La chiusura di un tour e la partenza dell'altro. Due live a staffetta per Marco Masini. Uno conclude il cerchio dei trent’anni di carriera del cantautore toscano, “T’innamorerai di noi”, che sarà sabato 1 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 19 luglio al MusArt Festival della sua città, Firenze. L’altro, è un esperimento con l’amico Giorgio Panariello, "Lo strano incontro", in cui teatro e musica, ironia e riflessione saranno i punti cardine dello spettacolo in programmazione in giro per l’Italia.

Masini, andiamo per ordine. “T’innamorerai di noi” è una sintesi della sua carriera. Come è stato fare questo tour?

«Un viaggio bellissimo partito in modo claudicante, almeno finché il Covid non ha rallentato. Eravamo contingentati, con mascherine e restrizioni. Con Roma e Firenze, chiudiamo due anni e mezzo belli, pieni di soddisfazioni e di consapevolezza. Dentro ci sono due sorprese, tra cui un inedito che farà parte del nuovo album che ho in lavorazione».

E invece che ha in comune con Panariello?

«Poco, se non essere amici da tantissimi anni. Ci ritroviamo spesso nelle tavolate, a chiacchierare, davanti a un bicchiere di Coca Cola. Sarà uno spettacolo che iniziamo a sperimentare in questi giorni, che si collega alla nostra vita, al nostro mondo. Ci saranno le canzoni, non solo le mie. Ci sarà il suo personaggio. Sarà una sfida a chi si prenderà più in giro, che terminerà con una tombolata con fagioli all’uccelletto, piatto tipico toscano».

Vita, errori…

«Tradimenti, rabbia, amori. Parleremo anche del grande universo femminile. Esalteremo la donna, la più bella creazione di questo pianeta».

Il racconto sarà proiettato anche sull'attuale tema della violenza?

«Noi partiamo dalla storia di tutti, senza addentrarci troppo. Ovviamente sia io che Giorgio siamo contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di bullismo. Non è una scrittura drammaturgica, ma è un racconto inedito senza pretese, con parti più comiche e altre più struggenti dove non si distingueranno Marco Masini e Giorgio Panariello.

Come sono stati i 30 anni di carriera di Marco Masini?

«Ogni momento è stato per me particolare. Dall’Arena di Verona ai concerti in piazza. Ho visto generazioni alternarsi, genitori che insegnavano canzoni ai figli. Quando fai 30 anni di lavoro devi sapere apprezzare sia le cose difficili che quelle belle».

Se potesse riviverli, rifarebbe tutto?

«In generale, sì. Ho fatto sbagli, come tutti. Uno è stato forse iniziare solo nel 2014 a collaborare con persone nuove. Ma tutto serve. E io sono contento della mia storia. Ho un bagaglio ricco che mi porto dietro».

----

Ecco le date le prime date del tour "Masini vs Panariello, Lo strano incontro":

11 luglio - TEATRO VERDE - TERMOLI (CB) – data zero

12 luglio - SEQUOIE MUSIC PARK - PARCO CASERME ROSSE – BOLOGNA

13 luglio - AREA VERDE - CAPANNORI (LU)

20 luglio - ALPAA’ FESTIVAL 2023 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE – VARALLO SESIA (VC)

23 luglio - FESTIVAL DI MAJANO - AREA CONCERTI - MAJANO (UD)

27 luglio - PIAZZA DEL POPOLO - OFFIDA (AP)

1° agosto - MOLFETTA ESTATE 2023 - BANCHINA SAN DOMENICO - MOLFETTA (BA)

2 agosto - PIAZZA ORSINI - MESAGNE (BR)

5 agosto - ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT) - MESSINA

6 agosto - TIRRENO FESTIVAL - TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA - DIAMANTE (CS)

7 agosto - ROCCELLA SUMMER FESTIVAL - TEATRO AL CASTELLO - ROCCELLA JONICA (RC)

9 agosto - VILLA BERTELLI - FORTE DEI MARMI (LU)

10 agosto - CASTIGLIONCELLO FESTIVAL - CASTELLO PASQUINI - CASTIGLIONCELLO (LI)

13 agosto - FOLLONICA SUMMER NIGHTS - PARCO CENTRALE - FOLLONICA (GR)

2 settembre - SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO - PIAZZA DUOMO – PRATO

3 settembre - FESTIVAL SUMMER KNIGHTS – PIAZZA DEI CAVALIERI - PISA

6 settembre - BRESCIA SUMMER MUSIC - PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA

7 settembre - VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI - VICENZA

19 settembre - TEATRO COLOSSEO - TORINO

26 settembre - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA