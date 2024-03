De Gregori-Zalone insieme per un album e un concerto

di Claudio Fabretti

Il Principe della canzone e il re della comicità al box-office. Francesco De Gregori e Checco Zalone: la strana coppia è servita e il 12 aprile sfornerà un “Pastiche”. Ovvero, un album di 15 canzoni in cui Zalone abbandonerà i panni dell’attore sedendosi al piano per accompagnare la voce di De Gregori. In uscita in formato digitale, cd e doppio Lp e disponibile in pre-save e pre-order da ieri, il disco contiene quindici canzoni per una generosa incursione nella canzone italiana d’autore, dove classici di De Gregori si alternano con brani di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti, più lo stesso Zalone. Ad anticipare l’intero lavoro, il singolo inedito della coppia “Giusto o sbagliato”.

L’anima dell’intero album, registrato in presa diretta in varie sessioni fra il 2023 e il 2024, è il pianoforte di Checco Zalone, che spazia fra blues, jazz e musica classica, restituendo al canto di De Gregori la dimensione più lirica e intima. La band del cantautore romano e altri musicisti di varia provenienza hanno contribuito, insieme all’Orchestra italiana del cinema, a creare un suono soft, che avvolge tutto il disco in un’atmosfera vintage.

De Gregori, che già negli anni passati aveva ospitato Zalone in occasione di qualche concerto, ha commentato così il progetto: «Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura». E non finisce qui, perché i due coroneranno la loro intesa anche dal vivo, il 5 giugno a Roma alle Terme di Caracalla (prevendite disponibili da ieri).

Una strana coppia, dunque, ma che non stupisce più di tanto chi ha seguito l’intera parabola di De Gregori. A dispetto dell’aura seriosa che l’ha sempre accompagnato, infatti, il Principe ama la comicità (iniziò la sua carriera proprio proponendo sketch satirici al Folkstudio) e soprattutto non disdegna le scommesse temerarie. Dai duetti con Ligabue, Renato Zero, Elisa e Gianna Nannini all’articolata tournée con Piano Daniele, Ron e Fiorella Mannoia, fino al recente - e imprevedibile - ritorno di fiamma al fianco di Antonello Venditti per due anni di concerti. Senza contare la storica avventura live di Banana Republic con Lucio Dalla e il bis di “Work in progress” nel 2011. Solitario sì, ma non sul palco, insomma. E c’è da scommettere che tra una nota e l’altra, insieme a Zalone, non mancherà qualche risata.

