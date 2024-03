Giovanni Allevi: «Dopo la malattia colgo i doni della vita più di prima. Il dolore fisico? Può diventare musica»

«Il mio futuro è un presente allargato, non voglio spingermi troppo in avanti». Tornato a esibirsi dal vivo al pianoforte a Sanremo 2024 dopo due anni di cure per il mieloma, Giovanni Allevi, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti nella puntata in onda il 6 marzo dopo il Tg1 delle 20, è impegnato in un tour che lo porterà sui palchi di tutta Europa.

Qualche giorno fa, durante il concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ha confessato di avere un forte mal di schiena, pronto però ad annegarlo nella musica: «È partito il mal di schiena proprio a metà concerto, allora ho detto quella frase che è forte, è dura», racconta a Cinque Minuti. «L'idea che il dolore fisico possa essere trasformato in musica non è solo un fatto spirituale, è anche fisico, perché quando c'è il pianoforte gran coda da concerto la mia energia viene assorbita, come se il pianoforte fosse un materasso morbidissimo e allora le contratture dei muscoli paravertebrali di sciolgono».

La malattia ha moltiplicato la sua gioia di vivere, sottolinea Allevi: «Adesso cerco di cogliere dalla vita tutti i doni che essa mi offre, molto più di prima». E spiega perché ha chiamato Panic la musica dolcissima immaginata in ambulanza dopo un attacco di panico: «Era relativa all'esperienza del mio primo attacco di panico, quindi contiene una sorta di contraddizione, è una musica dolcissima che ha un titolo inquietante».

Quanto alla laurea in filosofia, «è importantissima - spiega - per il mestiere che faccio.

Allevi parla anche del rapporto con il padre: «Per tanti anni è stato il mio più grande detrattore, non voleva che facessi il compositore. È un sostenitore della grande tradizione classica, del sinfonismo, di Wagner, vedeva il mio tentativo di scrivere musica nuova come un sacrilegio».

Infine, un ringraziamento ai «pazienti dell'Istituto dei tumori di Milano e a tutte le persone che stanno vivendo questo percorso molto difficile: mi danno una grande forza, sono un esempio di umanità, di autenticità, li abbraccio tutti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA