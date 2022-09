Emma Marrone filmata durante i funerali del papà Rosario: «Avete offeso la nostra dignità». Poi, la frase sui vaccini

Emma Marrone ha condiviso un video che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tre milioni di utenti che l'hanno visualizzato. Il Comune di Aradeo aveva annunciato la scomparsa del papà Rosario non specificandone il motivo, Emma dopo tre giorni ha rivelato la causa del decesso: la leucemia, malattia contro la quale il papà della cantante stava combattendo già da ottobre scorso.

Emma in un momento così doloroso ha voluto ringraziare per tutti i messaggi di cordoglio ricevuti. Poi, visibilmente provata, ha cercato di sensibilizzare il pubblico a riflettere sulla necessità di incrementare le donazioni di midollo osseo.

La frase sui vaccini

Emma, inoltre, si è scagliata contro tutte le presunte offese e illazioni comparse sui social in questi giorni. L'artista ha dichiarato le motivazioni della morte del padre anche e soprattutto per fare chiarezza contro le varie speculazioni: alcune malelingue, secondo quando riferisce Emma Marrone, avrebbero associato la morte del padre alle dosi del vaccino. Emma si è rivolta a tutti con queste parole: «Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre con illazioni e ignoranti in merito alla questione vaccini. Penso che con voi ci abbia già pensato la vita».

Parole dure quelle della cantante, esusta di leggere commenti inutili che infrangono la memoria del padre in questi giorni di dolore.

Le foto durante il funerale

Emma ha poi voluto denunciare attraverso le storie Instagram tutti coloro che l'hanno filmata durante un momento delicato come il funerale del padre per poi rendere pubbliche quelle foto e quei video sulle piattaforme social. Un comportamento che ha fatto infuriare Emma e che l'ha spinta ad esprimere tutto il suo disappunto a riguardo: «A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci ovunque sui social - continua Emma - vorrei dire che questi comportamente così poco rispettosi non li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 12:45

