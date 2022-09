Emma Marrone, la dedica di Elisa per la morte del papà Rosario è da brividi: «Per la mia sorellina» VIDEO

Grande commozione durante il concerto di Elisa a Taormina: la cantante ha voluto dedicare una canzone alla memoria di Rosario Marrone, il papà di Emma, morto a 66 anni nella tarda serata di domenica. Elisa ha speso parole fraterne nei confronti dell'amica, e il momento solenne è stato immortalato in un video che sta ottenendo grande seguito sui social.

La dedica a Rosario Marrone

«Mi piacerebbe - dice Elisa dal palco del teatro grande di Taormina - siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei e alla sua famiglia...sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un'amica, una sorella, oggi vorrei dedicare l'Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo. Il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina». La voce di Elisa è tremante, il pensiero rivolto all'amica. Poi partono le note della cover di Leonard Cohen.

Il cordoglio degli amici di Emma

Rosario Marrone, musicista a sua volta e primo talent scout e manager della figlia Emma, era molto conosciuto e amato anche tra gli amici e i colleghi di Emma. Ieri, nel giorno in cui la figlia ne ha annunciato la morte con una fotografia su Instagram che lo ritrae mentre imbraccia la sua chitarra, sono stati tantissimi a dedicargli un pensiero. Chi in musica, come Elisa, chi con un messaggio sui social, come Stefano De Martino o Alessandra Amoroso.

