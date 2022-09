Emma Marrone e il dramma del papà morto: «Grazie per tutto l'amore». Il toccante post sui social

Emma Marrone è tornata sui social per lasciare un messaggio pieno d'amore e di gratitudine. La morte improvvisa del papà Rosario è stata per la cantante salentina un rospo davvero duro da mandare giù. Scomparso a 66 anni per un malore ancora sconosciuto, è stata la stessa Emma a dare l'annuncio della precoce morte con un post su Instagram. Ha pubblicato una foto in cui il padre imbraccia una chitarra e ha scritto: «Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca».

Il profondo dolore

Emma appresa la notizia si è subito messa in viaggio verso casa, in Salento. Luogo in cui vivono mamma Maria e il fratello Francesco. Insieme stanno attraverso questo enorme dolore nel totale silenzio. Emma però in questi giorni ha ricevuto tanto affetto da parte di amici, fan e colleghi. È stata inondata di messaggi di cordoglio e di speranza per un futuro migliore. Emma non si è mai tirata indietro, ha sempre parlato pubblicamente di tutti i problemi che ha vissuto. Proprio come quando ha dovuto fare i conti con un tumore all'utero. Una battaglia che ha superato soprattutto grazie al sostegno della famiglia. Il rapporto tra Emma e papà Rosario è sempre stato indossolubile. E non sarà facile superare un dolore così grande come la perdita del genitore..

Il toccante post sui social

Da Luciana Littizzetto ad Andrea Delogu, da Alessandra Amoroso a Chiara Ferragni. Emma ha davvero ricevuto tanti messaggi pieni di parole speciali. La cantante è così tornata sui social per ringraziare tutti personalmente. Ha condiviso un breve tweet in cui ha scritto: «Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato».

Rosario Marrone verrà per sempre ricordato dai fan di Emma come il 'Vecchio Lupo'. Proprio all'Arena di Verona, il concerto più recente della cantante, il papà è salito sul palco con la sua immancabile chitarra sulle note del brano Amami. Emma cantava e Rosario suonava. Un quadro che tutti porteranno per sempre nel cuore.

Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 6, 2022

