Emma Marrone: «Mio papà soffriva di leucemia». Il video straziante

Col viso affranto e la voce rotta dal pianto, Emma Marrone torna sui social per fare un'importante dichiarazione. Il motivo per cui il papà Rosario, morto lunedì 5 settembre a 66 anni, era ancora ignoto. Oggi la cantante salentina ha raccontato che il papà soffriva di leucemia da 11 mesi.

Emma ha condiviso un Reel su Instagram in cui si mostra al naturale, non preoccupandosi dei commenti, perché l'unica cosa importante è quello che ha da dire. Il video comincia ed Emma coglie l'opportunità per ringraziare tutti coloro che in un momento così tragico si sono stretti al suo dolore: «Grazie per tutto l'amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi».

Poi, commenta tutte le sgradevoli speculazioni fatte in questi giorni dai vari utenti nei social: «Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini».

E poi Emma decide di raccontare la verità. Ecco quello che è successo a Rosario Marrone: «Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutti i medici e infermieri dell'ospedale, nel reparto di Oncologia. Perché ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile».

Poi continua: «E a tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo "che cosa possiamo fare per te?". Ecco, qualcosa da fare c'è: andate sul sito di admo.it e informatevi su come diventare donatori di midollo perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri vuol dire aiutare se stessi, più siamo più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile». Emma con lo sguardo assente ma con la voglia di comunicare questo messaggio importante conclude così: «Ecco cosa dobbiamo fare tutti, per noi, per la vita. Grazie a tutti».

