Carmen Consoli, rimandata la data all'Arena di Verona: l'evento concerto il 25 agosto 2021

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 15:30

Una nuova data per il concerto di. L’evento per i “25 anni Mediamente Isterici” dia causa del coronavirus è stato posticipato di un anno e l’appuntamento rimane all’per il 25 agosto 2021.Un’unica data italiana in cui Carmen, assieme alla sua iconica fender rosa e dai tanti colleghi che l’hanno affiancata nella sua carriera, accompagnati da un’orchestra di 50 elementi. Il 1995 ha visto iniziare la carriera della Consoli, che da Catania l’ha portata in giro per il mondo mietendo successi: nel 2003 è stata la prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, ha partecipato come sola rappresentante italiana alle celebrazioni in Etiopia per la scomparsa di Bob Marley, ha segnato, con l’ultimo tour, 4 sold out a New York, è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco nella categoria Miglior Album con “Elettra” e anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta.I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.