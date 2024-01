Masterchef, lo chef stellato Davide Scabin presenta il "Cyber Egg": il piatto che ha rivoluzionato la cucina moderna

Per i cuochi amatoriali in gara a MasterChef Italia una delle più grandi gioie arriva dalla possibilità di incontrare grandissimi chef stellati provenienti da tutto il mondo, gente che con un piatto è stata capace di cambiare la storia della cucina.

Anche ieri – negli episodi che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato il record di ascolti con 900mila spettatori come media serata – si è ripetuta questa “magia” quando davanti alla Masterclass è tornato lo chef Davide Scabin, visionario e geniale, che ha portato in valigia con sé la sua creazione più nota: il “Cyber Egg”, un piatto che ha rivoluzionato la storia della cucina moderna italiana. È stata, per lui, l’occasione per raccontarne la creazione: e gli aspiranti chef lo guardavano incantati.

