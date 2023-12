MasterChef, Bruno Barbieri è più forte dell’ipnosi: la scena esilarante con il concorrente

Ormai l’asticella, a MasterChef Italia, si è alzata talmente tanto che gli aspiranti concorrenti sanno benissimo che, per poter entrare in Masterclass, non basta cavarsela in cucina: serve creare un piatto perfetto, serve essere straordinari.

Nella prima serata della nuova stagione, ieri su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, Filippo tenta l’impossibile con il giudice più temuto, Bruno Barbieri, e ci prova con l’ipnosi. Epic fail o successo?

