Isola dei famosi su Canale 5: Guendalina Tavassi ritorna? Come sta la concorrente

I fan preoccupati per le condizioni di salute di Guendalina Tavassi, che ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per problemi di salute. Ecco cosa trapela su di lei e quando potrebbe tornare in gioco. C’è chi spera già stasera, nella puntata del 13 maggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 08:23

