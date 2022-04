Isola 2022, Roger smascherato dalla ex Beatriz «Non tornare più da me». Estefania delusa «Che figura di m***a»

Isola 2022, Roger smascherato dalla ex Beatriz «Non tornare più da me». Estefania delusa «Che figura di mer*a». La storia d'amore tra i due belli dell'Isola non convince molti i naufraghi che sospettano ci sia una strategia alla base. Durante la puntata di giovedì 14 aprile il colpo di scena.

Beatriz Marino è l'ospite a sorpresa dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. La bellissima ragazza brasiliana ha raccontato di aver avuto una relazione duranta due anni con Roger e che a febbraio hanno anche fatto una vacanza insieme, prima che Balduino partisse per l'Isola dichiarando amore.

Ma sull'Isola Roger si è legato sentimentalmente a Estefania e la cosa non è andata già a Beatriz che ha voluto un confronto con il suo ex. «Vedo che hai dimenticato velocemente tutto ciò che ci siamo detti prima che tu partissi. Dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’IsolaTi conosco e so che quando esci da lì vieni a cercarmi. Scordati il mio indirizzo».

Roger conferma la relazione passata ma non l'amore: «Quando ci vediamo ci divertiamo sempre. Io e lei abbiamo avuto una lunga storia, ma ci siamo lasciati da otto nove mesi. Siamo rimasti amici. Io non ho detto che sono innamorato di Estefania ma che mi piace stare vicino a lei».

Al rientro in Palapa, Estefania pensando di non essere sentita commenta lapidaria: «Hai fatto una figura di mer*a».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 07:22

