Isola 2022, ​Jovana Djordjevic si ritira per un problema di salute. Dopo Patrizia Bonetti che ha dovuto abbandonare l'Isola dopo le ustioni che si era procurata durante la prova del fuoco, un'altra naufraga abbandona il gioco. L'annuncio durante la diretta di giovedì 14 aprile.

Famosa per essere la moglie del calciatore serbo Filip Djordjevic, Jovana era uno dei volti nuovi di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2022. La modella dal carattere forte, ha passato svariate settimane su Playa Sgamada senza mai poter entrare in gioco.

Lo scorso lunedì finalmente è potuta sbarcare sull'Isola dei naufraghi e rientrare in gioco, ma la sua partecipazione si è interrotta sul più bello. Durante la diretta di giovedì sera Alvin ha annunciato il suo ritito: «C'è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi do una comunicazione. Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 22:23

