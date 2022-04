Isola 2022, Nicolas Vaporidis contro Jeremias Rodriguez:«Ho vissuto 40 anni senza di te, vivrò i prossimi 100 senza di te»

Isola 2022, Nicolas Vaporidis “asfalta” Jeremias Rodriguez:«Ho vissuto 40 anni senza di te, vivrò i prossimi 100 senza di te». Il confronto tra i due naufraghi durante la diretta di giovedì sera, non ha portato a nessuna conclusione, soprattutto a causa dell'atteggiamento ostile del fratello di Belen.

Durante la diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi mette a confronto i due naufraghi che hanno più litigato in queste puntate: Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

Mentre l'attore è propenso a spiegare il suo punto di vista Jeremias è decisamente più ostile: «Non ho nulla da dire, ho già detto tutto. Avete ragione principalmente Vladimir, siete i numeri uno».

«Io non sto facendo una battaglia con Gustavo e Jeremias - spiega Nicola semplicemnte non ci siamo trovati. Ho riconosciuto a Gustavo di essere un signore, non è una sfida tra me e lui. Provoca ma sempre in un contesto di Isola, sarà una strategia di gioco, non ci sarebbe bisogno perchè Jeremias non è uno stupido e se questa intelligenza la utilizzasse a servizio dei naufraghi sarebbe piacevole. Se fosse stato uno stupido non avrei mai perso tempo a parlarci. Questo è un gioco che ci snerva»

Jeremias non collabora: «Ha ragione lui, è un fenomeno. Avete ragione voi. Non ho nulla da dire, sono sempre stato sincero. nicolas è un fenomento, numero uno a giocare. Non ho voglia di parlare ora. Non mi interessa continuare questa conversazione». Nicolas: «Non lo so perchè lo fa. Ho vissuto 40 anni senza di te, vivrò i prossimi 100 senza di te Jeremias, non c'è problema».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 00:11

