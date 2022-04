Isola 2022,quinta puntata: Marco Meleandri eliminato, arrivano i Cugini di Campagna. Ecco le nomination

Non sono mancate le sorprese nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi tra l’atteso sbarco dei Cugini di Campagna, il bacio fra Estefania e Roger, l’eliminazione di Marco Melenadri dopo due settimane di partecipazione e le nomination, che vedono al giudizio del pubblico Lory del Santo e Marco Cucolo e Roger e Ilona Staller, votati dai leader Gustavo e Jeremias Rodriguez.

Jeremias Rodriguez, Marco Cucolo e Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, il riassunto della quinta puntata

Puntata ricca all’isola dei Famosi. In Honduras sono arrivati i Cugini di Campagna che, con lo sbarco dei Tavassi la scorsa settimana, completano il cast ufficiale mentre Estefania e Roger, scambiandosi un bacio, ufficializzano finalmente la loro relazione. Polemiche per Nicolas Vaporidis, che si è scusato con Vladimir Luxuria per la discussione della settimana scorsa e ha ammesso di essere un po’ lontano dal gruppo ma solo perché riflessivo e poco compagnone di carattere e per Lory Del Santo, accusata di essere stratega e parlare alle spalle degli altri concorrenti.

Durante la puntata Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez si sono sfidati per rimanere in gioco, con il televoto che ha "punito" la seconda coppia, mandandola direttamente su Playa Sgamada. Sull’altra isola intanto Clemente deve prendere una decisone non facile, rimanere in loco assieme alla moglie Laura oppure tornare su Playa Accoppiada. Marco, dopo aver parlato con la moglie, decide di raggiungere gli altri naufraghi. Ad accompagnarlo nella nuova avventura è Floriana, riuscita a vincere al sfida con gli altri pretendenti, Jovana, e Marco. Laura, Marco e Jovana si sono poi sfidati in un televoto flash: a dover abbandonare per sempre il gioco è stato Marco Melandri, con solo il 16% delle preferenze.

L’attesa prova leader ha visto trionfare di nuovo Jeremias e Gustavo Rodriguez che oltre al titolo hanno ottenuto anche l’immunità e la possibilità di condannare una coppia al televoto. In Palapa hanno fatto quindi il loro ingresso Clemente e Floriana, mentre Roberta Morise e Blind sono arrivati a Playa Sgamada dove il rapper è stato eletto all’unanimità capo dell’Isola. Dopo le nomination a sfidarsi al televoto sono le coppie formate da Lory del Santo e Marco Cucolo e Roger e Ilona Staller, per volere dei leader.

