Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: «La mia prima impressione sui colleghi naufraghi»

Elisa Isoardi è una concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Dopo aver partecipato a “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro Elisa Isoardi è pronta per l’avventura all’Isola dei Famosi e dà le prime impressioni sui colleghi di reality.

ELISA ISOARDI ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Elisa Isoardi passa dalle piroette di “Ballando con le stelle” ai morsi della fame dell’Isola dei Famosi, insieme a numerosi altri naufraghi: “Posso parlare delle prime impressioni che ho avuto con le persone che ho visto in questi giorni – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - Angela Melillo può essere mia sorella maggiore, è di una simpatia unica, Drusilla Gucci Ludolf la trovo angelica con una grande fora interiore. Il visconte Guglielmotti è quello che vorremmo essere tutti per raffinatezza, Akash ha un cuore immenso. Brando Giorgi è un uomo posato. Roberto Ciufoli è la mia passione, lo trovo equilibrato e quella è la caratteristica che mi piace di più in un uomo”.

A “Ballando con le stelle” si è parlato di una simpatia con il collega di danza Raimondo Todaro: “Sono circoscritte al minuto e mezzo dell’esibizione. Fa parte di un’esegesi perfetta, sono interpretazioni, il ballo è interpretazione. A “Ballando” Milly riesce a farti sentire una principessa anche se sei il brutto anatroccolo, è una donna eccezionale e ti fa sentire immersa in un mondo fantastico”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA