Su Leggo.it le ultime novità. Samantha de Grenet , la frase choc al Gf Vip. Fan furiosi: «È omofobia, squalificatela». Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Samantha de Grenet è incappata in uno scivolone che ha fatto infuriare i fan del reality. Dopo la clip sull'amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (nella quale le due ragazze si scambiavano alcuni baci sulla bocca), la concorrente romana si è lasciata andare a un'affermazione decisamente discutibile.

Rivolgendosi a Rosalinda (alias Adua Del Vesco) e Dayane, Samantha de Grenet afferma: «Vedere due donne che si baciano non è bellissimo...». La modella brasiliana però risponde per le rime: «Nel 2021 non c'è niente di male». Ma la de Grenet insiste: «Non è bellissimo...». A quel punto interviene anche Rosalinda Cannavò: «Ma era una cosa tenera, un video sulla nostra amicizia...».

La frase controversa fa infuriare i follower su Twitter e piovono commenti: «Finalmente si è palesata l'omofobia di Samanta de Grenet, fuori subito». E ancora: «Non è la prima volta che lo dice, già Stefania Orlando le aveva risposto...». Al momento, Samantha de Grenet è in nomination con Maria Teresa Ruta. Il Gf prenderà provvedimenti contro di lei o sarà il pubblico a decidere la sua sorte nella Casa? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 21:48

