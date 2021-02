di E.C.

Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Siete un branco...». Oggi pomeriggio, nella Casa i concorrenti si sono cimentati in una prova di serenate. A turno, gli inquilini hanno dedicato a uno dei compagni una canzone. Ma a far infuriare i fan su Twitter è stata l'esclusione dal gioco di Maria Teresa Ruta.

I follower accusano Tommaso Zorzi di non aver scelto la mamma di Guenda (finora sua grande amica nel reality) e di averle preferito Andrea. Anche Stefania Orlando avrebbe fatto la sua dedica a Dayane Mello spiazzando i fan del golden trio (Zorzi, Ruta, Orlando). Alla fine, la giornalista piemontese non avrebbe partecipato al gioco. Non è tutto. L'influencer milanese avrebbe sparlato di Maria Teresa Ruta con gli altri concorrenti della Casa. «Maria Teresa è strana in questo periodo», ha detto rivolgendosi a Stefania Orlando. E lei ha replicato: «Ma se poi le chiedi se ci è rimasta male, dice che era solo una battuta». Chiosa Tommaso: «Dire di aver fatto una battuta è la sua coperta di Linus».

Su Twitter piovono commenti: «Maria Teresa è strana? Certo, continuate a escluderla da tutti i giochi». E ancora: «Tommaso era suo amico, adesso non fa altro che sparlare di lei con tutta la Casa». C'è chi ci va giù pesante: «Tutti contro una, siete un branco». Infine, la profezia degli utenti: «Voi continuate a escluderla, storicamente chi viene isolato nei reality alla fine vince».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA