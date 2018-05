«Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte»: l'indiscrezione a Pomeriggio 5.

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

avrebbe attirato l'attenzione di un'altra donna all'interno della casa delma fuori dal reality ha diverse situazioni in sospeso. Ne hanno parlato adove è intervenuta la sorella.L'ex diha conquistato Patrizia, la concorrente eliminata la scorsa settimana, e ha cominciato un rapporto ambiguo con Mariana. Per molti, la bella napoletana vorrebbe qualcosa di più dell'amicizia dal concorrente in nomination, ma lui non sembrerebbe interessato. «È un uomo - spiega la sorella su Canale 5 - a cui non piace mostrarsi debole davanti a tutta l'Italia, ma quando è stato lasciato in diretta da Nina non ha avuto affatto una reazione distaccata. Cercava di non piangere. Un amore di quattro anni non finisce così, quando uscirà si incontreranno e si guarderanno negli occhi».La sorella sostiene dunque che tra loro non è finita qui. La Moric, inoltre, ha reagito come una persona ferita. Riguardo a Patrizia sottolinea la particolarità di questa amicizia nata davanti alle telecamere. Su Mariana non ha dubbi: è solo un'amica.