Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi lancia un appello al pubblico: «Vi prego fatemi uscire»

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Testi dopo essere stato informato a proposito dellaè estremamente preoccupato per il figlio che vive a Shangai.Venuto a conoscenza dell'emergenza, Fabio Testi ha chiesto più volte di voler uscire dalla casa delperchè ha uno dei suoi figli che vive a Shangai da dodici anni. Durante la diretta SIgnorini per tranquillizzarlo gli mostra in video del figlio che abbracciato alla compagna lo saluta e gli regala un sorriso. Vedere il figlio fa commuovere l'attore: «Non riuscire a parlare con i miei figli è brutto, io sono nato mammo, io sono qui e non andrò via,, perché davvero io ho bisogno di stare con i miei figli».