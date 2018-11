Grande Fratello vip 2018, scontro in casa tra Elia Fongaro e Francesco Monte

Matteo Salvini e l'addio con Elisa Isoardi: «Qualcuno aveva altre priorità»​

L'ottava puntata delche abbiamo seguito in diretta su Leggo.it , potremmo intitolarla "la rivincita di". L'ex Velino ha avuto modo di potersi togliere un po' di sassolini dalla scarpa, prima con, poi con«Pensavi di esserti liberato di me?» fa il suo esordio in casa Elia, «In realtà non ti ho proprio pensato» ribatte Monte. Elia accusa Francesco di utilizzare a sua discrezione l'essere uomo del sud solo quando gli conviene. «Direi che dobbiamo chiarirci un po’ le idee, anzi tu devi chiarirle. A me non è concesso fare una battuta mentre a te è concesso di dire che ti fa schifo vedere un bacio tra due donne» replica Fongaro accusando di omofobia Monte che non ci sta: «Appoggio sui miei social l’amore libero per tutti, ma se vedo la mia donna che balla o si bacia con un altro mi da fastidio». Poi Elia continua a parlare: «Ti sei permesso di mettere in dubbio la relazione tra me e Jane», i toni si fanno più accesi e deve intervenire Ilary Blasi che gli chiede di allontanarsi. Prima di uscire però Elia vorrebbe rivedere Jane, ma il Grande Fratello non glielo concede.