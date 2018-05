Droga al Grande Fratello, Barbara D'Urso legge un comunicato ufficiale

Una doverosa precisazione in seguito ai numerosi servizi di Striscia La Notizia. #GF15 pic.twitter.com/xkzzvrXpuw — Grande Fratello (@GrandeFratello) 29 maggio 2018

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

risponde una volta per tutte alle accuse didurante la diretta della semifinale del Grande Fratello sul caso droga all'interno della casa.La padrona di casa ne ha parlato con Danilo in studio dopo l'eliminazione chiedendogli se ricordasse ciò che le aveva detto Patrizia nell’orecchio. La Bonetti nei primi giorni del GF avendo visto Aida agitata che vomitava andando avanti e indientro ha usato un'espressione sbagliata "mentre pippava", Danilo prima dice di non ricordare l'episodio. Aida si agita e cerca di riprendere la parola, tanto da far infuriare Barbara: "Abbiamo già chiarito". Danilo poi dice di ricordare l'episodio e ammettendo che la frase sussurratagli all'orecchio è un modo di dire romano: "sarà pure sbagliato ma a Roma si dice così. La verità era che nella Casa non è entrata nessun tipo di droga".Come promesso sia a Striscia la Notizia che al pubblico di Pomeriggio 5 e Domenica Live, la D'Urso è voluta andare anche oltre chiamando un perito legale per togliere ogni dubbio sulla questione. I risultati delle analisi del perito hanno permesso a Mediaset e a Endemol di scrivere un comunicato letto in diretta dalla D'Urso: "al fine di non tralasciare alcuna verifica - legge - le riprese in questione sono state analizzate con strumenti specifici per fugare ogni dubbio. In base alle prove eseguite dal perito con le analisi del segnale, la parola “mentre” è improbabile, quanto pronunciato potrebbe essere “veramente”,“totalmente” o "talmente", Per quanto riguarda la seconda parola in contestazione, si ritiene invece più accreditabile il termine “pippata” o “pippato”. Ascoltati inoltre i diretti interessati questi hanno dichiarato di non aver mai visto nella casa alcuna sostanza proibita dalla legge. E’ noto che la produzione effettua da sempre controlli capillari e vere ispezioni su tutto il materiale introdotto nella casa. Inoltre tutto ciò che accade all’interno del programma viene monitorato 24 ore su 24. Alla luce di quanto emerso da tutte queste ulteriori verifiche possiamo confermare che nella casa del Grande Fratello non è mai entrata alcuna sostanza proibita dalla legge". Questione archiviata.