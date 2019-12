Gf Vip, anche Loredana Lecciso tra i concorrenti dopo l'annuncio di Rita Rusic

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 12:27

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma ormai sembra questione di giorni: tra i concorrenti della prossima edizione del, infatti, ci sarà ancheDopo l'annuncio ufficiale di, quindi, si inizia a formare a piccoli passi la lista dei concorrenti del reality show, che per la prima volta sarà condotto da. Il direttore di Chi è stato chiaro: basta nomi semisconosciuti, ci vogliono i vip più famosi d'Italia. Ed il nome di, già uscito qualche tempo fa, risponderebbe ai requisiti imposti da Signorini.A parlare dell'eventualità di partecipare alera stata, qualche tempo fa,. L'ex compagna di, però, aveva spiegato: «Non vorrei farmi vedere senza trucco e non so se sono pronta a chiudermi dentro la Casa». I dubbi, però, ora sarebbero stati sciolti, come riporta TvBlog, il primo a lanciare l'indiscrezione.Restano tanti dubbi sugli altri possibili concorrenti (si è parlato di Clizia Incorvaia, Cicciolina, Adriana Volpe, Hoara Borselli, Barbara Alberti, Megan Montaner, Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza, Lorenzo Riccardi, Antonella Elia e Mariano Catanzaro), mentre i due opinionisti sono già stati annunciati ufficialmente: in studio con Alfonso Signorini, infatti, ci saranno Pupo e Wanda Nara.