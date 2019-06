Venerdì 21 Giugno 2019, 18:47

“Non sono entrato con l’idea di trovare una fidanzata. Volevo vivere appieno questo percorso e questa esperienza di vita che, ve lo posso garantire, è unica e fantastica”. È entrato da single, ma durante la sua reclusione nella casa delha trovato l’amore, dopo un travagliato corteggiamento, conche però lui non considera la sua fidanzata.I due si starebbero, per ora, conoscendo: “Francesca e io non ci definiamo fidanzati – ha confidato in un’intervista a “Nuovo” – Ci stiamo conoscendo fuori dalla casa e, soprattutto, al di fuori del contesto televisivo (…) Mi piace quando è affettuosa, quando mi rivolge tante attenzioni, quando è dolce, quando è giocarellona… Lei ha tanti atteggiamenti che sono bellissimi”.Fuori dalla tv lei è diversa: “Ho scoperto che è molto più calma e più tranquilla dì come l'ho conosciuta nella casa. Una persona completamente diversa. Anche più bella! Per questo sono sempre più convinto che quello che è emerso in Tv di lei sia legato al forte stress che stava vivendo in quei giorni. Anche se trovo che abbia avuto un comportamento inaccettabile, mi sento di perdonarla perché voglio credere che Francesca, fuori dal contesto del reality televisivo, possa esprimere ben altre qualità. Insomma, posso assicurarvi che lei non è assolutamente quella persona che si è vista in tre o quattro vicende successe durante il programma”.