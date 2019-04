Grande Fratello 2019, Alberico Lemme ci ricasca: «Ambra è la professoressa del pisello», la Vignali sbotta: «Tu sei il male»

di Ida Di Grazia

Cresce la tensione nella casa del, ancora una volta pietra dello scandalo le parole diIl farmacista si è rivolto addefinendola, la Vignali che con Lemme ha avuto già un diverbio molto accesso sbotta:Se c'è una lite dentro la casa delè quasi certo che a scatenarla è Alberico Lemme. Dopo le frasi choc sui figli il farmacista ha chiamato Ambra. La Lombardo chiede spiegazioni, Lemme prova a ritrattare dicendo che intendeva dire principessa sul pisello. «Lei si deve solo vergognare - replica Ambra scoppiando in lacrime - Io l’ho trattata sempre con rispetto e pretendo le sue scuse immediatamente».A prendere subito le difese della prof arriva: «Mi dici che hai detto a Ambra? Mi dici che vuol dire la principessa del pisello? Voglio una spiegazione. Mi spieghi cos’è la principessa del pisello?», Lemme ride e la Vignali sbotta: «Ma sei sordo? Amplifon! Questa ragazza sta piangendo. Ti rendi conto delle cose che fai? Tu sei il male. Sei la reincarnazione di qualcosa di maligno, lo capisci? Tu fai del male alla gente. Ma che sei venuto a fare qua? Guarda mi stanno tremando le mani. Ringrazia che siamo qua, ci vediamo fuori Lemme. Non ti sputo in faccia perché siamo davanti a tutta Italia, guarda. Sei la m*rda. Ma che ca**o te ridi? Oddio, io non ce la faccio con questo». A cercare di calmarla arriva Gennaro che la porta lontano da Lemme mentreprovano a fargli capire che forse ha esagerato: «Non è una cosa bella da dire a una donna».Domani sera durante la diretta della terza puntata scopriremo i provvedimenti disciplinari che il Grande Fratello ha preso nei confronti del farmacista dei Vip.