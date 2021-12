Al Grande Fratello Vip Alex Belli e Soleil Sorge continuano a tenere banco. I due hanno trascorso la notte insieme nel letto, ma la bella influencer comincia a nutrire qualche dubbio sul suo rapporto con il coinquilno: «Si è esposto - ha confidato a Katia Ricciarelli - ma io…».

Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil Sorge frena Alex Belli

Al Grande Fratello Vip la “profonda amicizia” fra Alex Belli e Soleil Sorge è sempre sotto i riflettori e benché l’attore abbia fuori dalla casa la moglie Delia Duran che l’aspetta, i due sembrano essere sempre più vicini. Dopo una notte passata insieme però Soleil ha inaspettatamente espresso qualche dubbio sulla situazione, confidandosi con Katia Ricciarelli: «Non mi sono esposta più di tanto – ha confidato - perché non ne sento il bisogno e da parte mia la situazione è perfettamente controllabile. Da parte sua invece... Lui si è esposto e ha detto delle cose che vanno al di fuori dell'amicizia. Possiamo provare a risolvere i problemi dell'amicizia, ma lui mi dice che non è questo, ma è altro...».

Soleil Sorge ((Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Soleil Sorge si è anche chiamata anche fuori dal rapporto fra Alex e la moglie Delia Duran, intervenuta più volte in trasmissione: «Sono questioni loro... E sue, io non le ho. So che tra di noi non potrà mai esserci una storia lunga, quindi forse dovrei farmi meno problemi».

