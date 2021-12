Oroscopo di Paolo Fox, weekend del 4-5 dicembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 4-5 dicembre, il primo del mese. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. La Luna sarà favorevole nel fine settimana, ma sarebbe meglio che i nati del segno non si stanchino troppo. Nella giornata di sabato potrebbe essere possibile un chiarimento, sono in arrivo nuove opportunità.

TORO. In amore potreste vivere delle situazioni poco chiare, ma in generale in questo periodo si recupera terreno. Nella giornata di sabato potrebbero esserci forti emozioni. Attenzione a un po' di stanchezza.

GEMELLI. Questo è un momento conflittuale sul lavoro e in tal senso la Luna contraria non aiua. Fate attenzione ai piccoli litigi.

CANCRO. Alcuni di voi potranno ricevere una chiamata di lavoro nel corso del weekend. Da sabato la Luna è in opposizione, cercate di risolvere qualche problemino che vi preoccupa in breve tempo.

LEONE. Periodo favorevole per gli incontri, ma nel corso del fine settimana sarebbe meglio per voi recuperare un po' di energie. Sabato la Luna è un buona posizione, potreste recuperare qualcosa.

VERGINE. Cercate di non strafare nelle giornate di sabato e domenica perché non sono in generale giornate tranqiulle e risentiranno dell'opposizione della Luna. In generale state vivendo un periodo di grande stanchezza.

BILANCIA. Luna favorevole per i nati della bilancia che in questo periodo sono meno nervosi del solito. La giornata di sabato vi metterà un po' sotto pressione, alcuni dovranno anche affrontare delle discussioni.

SCORPIONE. Luna favorevole nel weekend. Arrivano conferme positice sul lavoro e non si escludono buone idee. La giornata di sabato consentirà di vivere emozioni sincere.

SAGITTARIO. La situazione astrologica nel fine settimana è favorevole. I nati del segno stanno recuperando terreno e potrebbero arrivare anche nuovi amori. Scelte utili per il futuro.

CAPRICORNO. In amore cercate di non perdere tempo. Nel corso del fine settimana avrete delle questioni di lavoro da risolvere e non è esclusa qualche rottura. State attraversando un periodo di grande stanchezza.

ACQUARIO. In amore ci vuole cautela ma nella giornata di sabato potrete fare chiarezza grazie alla Luna. Il lavoro funziona ma se avete delle richieste fatele con prudenza.

PESCI. Nel fine settimana sarà meglio evitare tensioni, non mettete tutto a soqquadro. Nella giornata di sabato potrete recuperare ma in amore ci vuole pazienza.

