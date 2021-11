Gf Vip, Katia Ricciarelli choc contro Miriana: «Str***za, le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco»

GF Vip, Katia Ricciarelli insulta Miriana: «Sta stron*za, le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco». La soprano è finita al televoto, ma tra tutte le nomination ricevute, quella che proprio non ha digerito è quella dell'ex ragazza di Non è la Rai.

leggi anche > GF Vip, Alex Belli, la notizia che gli tengono "nascosta": Delia venerdì entrerà nella casa

La "vendetta" di Miriana le si sta ritorcendo contro. La Trevisan, infatti ha deciso di nominare Katia Ricciarelli durante la puntata di lunedì sera, per ricambiare la nomination ricevuta la scorsa settimana proprio dalla soprano.

Miriana non è stata l'unica a votarla, ma la Ricciarelli che durante la diretta con Alfonso Signorini ha finto di essere indifferente ai voti dicendo addirittura che ringraziava le ragazze di averla votata, a telecamenre spente, si fa per dire, ha tirato fuori tutto il suo livore prendendo di mira proprio la Trevisan.

A diretta terminata, parlando sul divano con Patrizia Pellegrino la Ricciarelli ha fatto una dichiarazione piuttosto pesante contro la Trevisan: «Sta stron*za, con tutto il progetto che stiamo facendo per sabato, hai capito che coraggio che ha? Le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco». Su twitter in video "incriminato" postato da tantissimi utenti.

⚠️⚠️💣 KATIA CONTRO MIRIANA “Sta stronza, gli tiro una scarpa in testa che le faccio un buco” 😳 #gfvip pic.twitter.com/MNTdozGhDy — edoardo (@edosenzaemoji) November 23, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA