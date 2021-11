GF Vip, Alex Belli, la notizia che gli tengono "nascosta": Delia venerdì entrerà nella casa. Mentre l'attore si gode bagni in piscina carichi di tensione erotica con Soleil, la moglie è in albergo pronta a entrare in gioco, Resterà o ci sarà solo un confronto?

Il bagno in piscina tra Alex e Soleil ha fatto molto discutere, con Belli che ha ripetuto più volte «Delia non ti voglio vedere, stai a casa!», ma il Grande Fratello non solo non l'ha ascoltato, ha deciso di portarla nuovamente nella casa.

Durante la diretta di lunedì sera, Alfonso Signorini ha annunciato al pubblico: «Delia è in quarantena, venerdì entra nella casa». Quidi ci saranno seri problemi per Alex Belli che come ha detto in puntata: «Le parole di Sonia ("fuori non stai uscendo bene" ndr) mi sono entrate dentro e ci ho ragionato sopra, non voglio avere contaminazioni esterne che possano portare fuori strada il mio percorso»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 23:07

