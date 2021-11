GF Vip, Lorenzo Amoruso attacca Soleil: «Quando si parla di umiltà bisogna anche esserlo». Il compagni di Manila Nazzaro, dopo aver esposto il suo pensiero sui social, si è collegato durante la diretta della ventunesima puntata per un confronto con l'influencer.

Le parole usate da Soleil contro Gianmaria venerdì scorso hanno fatto molto discutere dentro e fuori la casa. L'influencer aveva accusato il suo ex di comprare i regali all'outlet e mangiare pasta e piselli in un appartamento di 50mq.

Un attacco che per la Ricciarelli è stato : «Troppo violento quell'attacco di Soleil, gliel'ho anche detto». Solei chiede scusa: «Sono stata fraintesa e chiedo scusa, purtroppo ora non lo sopporto. Dicevo che era più importante l'essenza di una persona e non montarsi di qualcosa che poi nemmeno lo è. Il punto non è dove si compra una cosa, ma vantarsi cercando di conquistarla in modo materiale. Io lavoro con la moda e apprezzo il lusso, il problema è il vantarsi».

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, si è collegato in diretta per rispondere a Soleil: «Io osservo, decido, è il mio mestiere, ho notato che per dire quello che vuoi occorrono modi e maniere diverse. Gianmaria ha detto cose brutte, ma il problema è un altro è che tu hai detto delle cose molto cattive, voi avete un mezzo incredibile, milioni di ragazzi vi adorano e vi imitano, il messaggio che hai mandato è brutto, ma non perchè hai esagerato, devi ascoltare, riflettere e dire meglio le cose. Tanti hanno frainteso, le parole pesano e fanno male, quando si parla di umiltà bisogna anche avere l'accortezza di esserlo, i tuoi atteggiamenti nella cosa non lo sono mai stati. Sei giovani, hai una bella intelligenza, ma puoi migliorare».

Soleil sembra accogliere la critica fino a quando la Bruganelli non accorre in soccorso.

