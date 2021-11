GF Vip, Soleil umilia Gianmaria: «Compra i regali all'outlet e mangia pasta e piselli». Il rapporto tra i due è sempre altalenante, ma l'influencer è quella che spesso ci va giù duro, così anche durante la diretta di venerdì sera.

Gianmaria Antinolfi è uno degli uomini più discussi all'interno della casa, in particolare dalle donne che non apprezzano il suo atteggiamento da latin lover. Se Francesca Cipriani è rimasta molto delusa da Gianmaria perchè aveva creduto alla storia della sua ex, Carmen Russo prova a dargli dei consigli: «In amore fa il primo passo alla grande, conquista, e dopo non ce la fa. Non vorrei che il primo atteggiamento fosse per sé stesso».

Quella che però ci va giù duro più di tutte è ovviamente Soleil:«Io l’ho conosciuto quando era una persona ancorasemplice. Quando ho visto che voleva comprarmi cose, tutte in outlet naturalmente, mi sono allontanata. Io gli rimprovero che è quasi brutto il suo spregiare la semplicità».

L'affondo di Soleil arriva dicendo: «Sputa sulla semplicità . Mangia pasta e piselli e ha un appartamento di 50 metri quadri»

