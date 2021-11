Gf Vip, Soleil lancia la carta della nomination contro Miriana: «Falsa». È giallo

GFVip, Soleil lancia la carta della nomination contro Miriana: «Falsa». E' giallo. Un gesto quello dell'influencer apparentemente incomprensibile fatto durante la diretta del lunedì sera, di cui però nè Signorini, nè le opinioniste si sono accorti di nulla.

Il momento delle nomination da sempre è ricco di tensioni, tra incomprensioni e momenti di panico per scegliere la motivazione. Non ha fatto eccezione nemmeno la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 novembre.

Durante la ventunesima puntata, sono finite in nomination Carmen Russo, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Quest'ultima è stata protagonista di un momento piuttosto spiacevole a causa di un brutto gesto di Soleil.

Chiuse le nomination con Soleil che fa il nome di Sophie, prima di rientrare nella casa lancia la carta addosso a Miriana dicendo «E questa è per te che non credi mai a niente», Miriana fa il gesto di abbracciarla ma lei rifiuta dicendole «Falsa che non sei altro». Quello che sembrerebbe un mistero, si rivela poi a termina della puntata un gioco tra le due.

Miriana, infatti, credeva che Soleil l'avrebbe nominata nonostante l'influencer le avesse assicurato che non l'avrebbe fatto. Caso chiuso.

VI PREGO STO MORENDOOOO SOLEIL CONTRO MIRIANA ALLA FINE DELLE PALESI #GFVIP pic.twitter.com/LCzYbXSzRu — edoardo (@edosenzaemoji) November 23, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 08:27

