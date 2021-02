di E.C.

Gf Vip . Tommaso Zorzi, il brutto insulto a Giulia Salemi durante il televoto. Fan furiosi: «Da squalifica». Stasera la puntata più attesa del Grande Fratello Vip. In nomination, l'influencer italo-persiana e Stefania Orlando. Per la mole di voti, il sistema sarebbe andato in tilt. Tanto che ancora non è noto sapere cosa decideranno gli autori. Se annullare o meno la nomination.

Intanto, i nervi nella Casa sono sempre più tesi. Ieri, per una delle due gieffine potrebbe essere stata l'ultima sera a Cinecittà. Giulia Salemi e Stefania Orlando l'hanno trascorsa accanto ai compagni più fidati. E proprio durante una conversazione in veranda, tra Stefania, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Tommaso Zorzi, quest'ultimo si sarebbe lasciato andare a un'espressione infelice nei confronti della Salemi.

«Giulia - dice Zorzi - è come Amy Winehouse, quando usciamo le prenotiamo due settimane a San Patrignano». Mentre Stefania Orlando è rimasta senza parole, Andrea Zenga ha rincarato la dose: «L'altro giorno l'ho vista attaccarsi a una bottiglia in cui era rimasto solo una goccia e l'ha bevuta». Immediati i commenti furiosi sui social: «Fate vedere questa clip, le parole di Tommaso sono vergognose». E ancora: «Anche ora che rischia di uscire, continua a insultarla». «Molto gravi le parole di Zorzi, le ha dato dell'alcolista».

Per capire cosa succederà al televoto e se le parole di Tommaso Zorzi avranno delle conseguenze, dovremo aspettare stasera. Per la 41esima puntata del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere.

