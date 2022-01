GF Vip, Soleil in crisi dopo l'arrivo di Delia attacca Alex: «Alla prima cosa che vedo chiudo tutto». L'influencer dopo aver risposto a tono alla modella venezuelana per l'intera diretta di venerdì sera, sul finire della puntata ha un momento di sconforto.

Durante il momento delle nomination, al sicuro dentro il confessionale SOleil chiede ad Alfonso di poter parlare ancora una volta con Alex Belli, dopo aver scoperto che Delia è una nuova concorrente del grande Fratello Vip.

Soleil vuole sapere se l'ingresso di Delia fa parte di qualcosa di concordato. «Ho cercato di farle capire tutto, ma hai visto com'è entrata - spiega Belli - E' entrata con il mood che non ci rappresenta, credi in me», «Lei è un teatrino vivente - replica Soleil - ve la siete studiata bene sta cosa? Smetterò di dirlo solo quando vedrò qualcosa di vero. Ti dico che io proteggerò la nostra amicizia, ma alla prima cosa che vedo chiudo qui la situazione anche nei tuoi confronti».

Quasi al termine della diretta di venerdì sera però Soleil ha un momento di sconforto: «Sono un po' alterata perchè vedo in questa casa tanta falsità, io sono costantemente definita come una stron*a, ora devo rivivere una situazione, con una persona che è entrata solo per visibilità e per portare discordia ma proprio non ce la faccio. Da parte mia avrà sempre comprensione ma lei ha avuto atteggiamenti molto pesanti, Delia dovresti stare a casa con tuo marito e non con me». Delia questa volta sembra più accondiscendente: «Avremo modo di chiarire con calma come due donne»

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 07:09

